رئيس النجم الساحلي يطالب بتأجيل الفرح و التركيز على الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد رئيس النجم الساحلي الدكتور رضا شرف الدين في إذاعية لـ(جوهرة أف أم) التونسية اليوم السبت أن الهيئة بصدد إعداد برنامج للإحتفال بإحراز النجم اللقب العربي للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وأفاد شرف الدين أنه قد إختار تأجيل الظهور الإعلامي للإحتفال بتتويج النجم الساحلي بكأس زايد للأندية إلى حين قدوم وفد الفريق من إطار فني و لاعبين إلى تونس مشيراً إلى أن الهيئة ستجهز برنامج إحتفالات بهذا التتويج العربي يليق بالنادي و بجماهيره.

و أكد أن الفريق تنتظره مواجهة مهمة أمام الهلال السوداني في إطار إياب الدور ربع النهائي من كأس الإتحاد الإفريقي و في صورة الترشح للدور القادم فإن الفريق سيمدد إقامته في القاهرة إلى حين خوض مواجهة الزمالك المصري المبرمجة يوم الأحد 28 أبريل الحالي.