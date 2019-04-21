1600 جنيه سعر جوال السكر بالجزيرة

أعلن الأستاذ صلاح الإمام مدير الإدارة لعامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن توفير 100 ألف جوال سكر زنة (50) كيلو لمقابلة احتياجات الولاية لشهر رمضان المبارك منها (20) ألف جوال من الشركة السودانية للسكر و(40) ألف جوال من شركة سكر كنانة و(40) ألف جوال من شركة النيل الأبيض.
وأوضح الإمام حسب صحيفة الأخبار، أن سعر جوال السكر يبلغ (1600) جنيه مشيراً إلى أن توزيع السكر للمحليات سيتم وفقاً للتعداد السكاني للمحلية.
على صعيد آخر أشار مدير الإدارة العامة للتجارة إلى توزيع (9491) جوال دقيق لمخابز الولاية أمس الأول مؤكداً على انتظام التوزيع اليومي للدقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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