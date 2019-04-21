الثوار يرفضون الحفلات بساحة القيادة مراعاة لأسر الشهداء

أعلن المعتصمون بساحة القيادة العامة ، عن مقاطعتهم للحفلات التي عل القائمون على أمر تجمع المهنيين إحيائها يوماً بعد الآخر ، وأشاروا بحسب صحيفة السوداني إلى أن أسباب رفضهم ، تعود إلى أن لحظة الاحتفال لم تأت بعد ، وأنهم ما زالوا يناضلون من أجل إنجاح الثورة واسترداد الوطن .

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إضافة إلى ذلك طالبوا التجمع بضرورة مراعاة مشاعر أسر الشهداء ، الذين لم تجف دماؤهم بعد ، ولم تتوقف دموع أحبائهم وفعلوا هاشتاق (مقاطعة حفلات القيادة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)