محاولة اغتيال فاشلة لقيادي بحقوق الإنسان

تعرض الدكتور عبد الناصر سُلُم حامد مدير المركز الأفريقي لحقوق الإنسان في السويد لعملية اغتيال فاشلة طعناً بالسكين أمام منزله الكائن في “حلة حمد” بالخرطوم بحري مساء أمس الأول.

Advertisements

ووقعت جريمة الطعن في وقت متأخر عقب عودة الدكتور سلم إلى منزله ليلاً عندما سمع طرقاً على الباب وشخصاً يناديه باسمه، وعندما خرج إليه فوجئ بشاب في نهايات العقد الثاني من عمره يرتدي “فانيلة” نصف كم، هجم عليه فجأة وغرس خنجراً في بطنه جهة المعدة تسبب في جرح بعمق ثمانية سنتمترات وفر هارباً على ظهر دراجة نارية كانت في انتظاره مما استدعى نقل الدكتور سلم إلى المستشفى وفتح بلاغ في قسم المدينة بشرطة الخرطوم بحري وأجريت عملية الإنقاذ اللازمة وتم حجزه بالمستشفى التي غادرها أمس، وفي سؤال حسب صحيفة الأخبار قال “سلم” أنه لا يتهم جهة بعينها بأنها وراء هذه المحاولة الفاشلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)