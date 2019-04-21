تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير

التاريخ: 21-أبريل-2019
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تلقى وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري بالتحقيق في ملفات الفساد مولانا معتصم عبد الله محمود ، تهديدات بالقتل ، عقب تكليفه مباشرة بالتحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع .
وقال مصدر موثوق بحسب صحيفة السوداني ، أن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها (قطط سمان) ينتمون للنظام المخلوع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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