تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير

تلقى وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري بالتحقيق في ملفات الفساد مولانا معتصم عبد الله محمود ، تهديدات بالقتل ، عقب تكليفه مباشرة بالتحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع .

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وقال مصدر موثوق بحسب صحيفة السوداني ، أن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها (قطط سمان) ينتمون للنظام المخلوع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)