تعيين امين عام مكلف للمجلس الوطني واستلام سيارات رؤساء اللجان

كشفت مصادر متطابقه عن تعيين المجلس العسكري ضابط برتبه لواء لادارة الامانه العامه للمجلس الوطني بديلا للامين العام الحالي عبد القادر عبد الله واوضحت ان الامانه تسلمت منذ نهار الخميس العربات المخصصه لقياده البرلمان ورؤساء اللجان ونوابهم وعدد من موظفي مكتب الرئيس وسكرتاريته ومستشاريه البالغه نحو (100) عربه.

كما سلم الامين العام للمجلس عهدته الخميس انتظارا لامين عام مكلف من قبل المجلس العسكري ليقوم بمهامه. واكد ان كل رؤساء اللجان ال(14) ونوابهم سلمو العربات المخصصه لهم .

واوضح ان البرلمان كان يخصص عربتين لكل رئيس لجنه ومثلهما لنواب روساء اللجان بينما يخصص ثلاثه عربات لنواب رئيس المجلس الثلاثه و و(5) عربات لرئيس البرلمان فضلا عن سيارتين للمستشار الاعلامي للمجلس الذي كان معينا بمخصصات وزير دوله.