محمد وردي حضور في ساحات الاعتصام رغم الغياب

تبدو ليالي الخرطوم هذه الأيام مختلفة، يجلس المعتصمون أمام القيادة العامة في انتظار تحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها ، ويعلن تجمع المهنيين السودانيين ، الكيان الذي يقود الاحتجاجات منذ ديسمبر الماضي عبر صفحته على فيسبوك عن برامج مختلفة يومية بساحة الاعتصام ، خرطوم ستار كانت حاضرة بجانب إحدى المنصات ورصد موفدها بعض المشاهدات .

بالقرب من كلية الأشعة جامعة السودان وعلى منصة خلفها علقت لافتة تحمل اسم منبر سودان الغد التف المئات من الحضور ، كان الجميع يتفاعل مع المنصة في بهجة كبيرة تدل على ان ما يسمعونه يروق لهم .

كان الحشد حول هذه المنصة مختلفاً فيمكنك أن تلحظ بوضوح أن الغالبية من الموجودين ليسوا يافعين ، بعكس ما كان يحدث في منصة مجاورة ، غالبية من كان فيها من الشباب الذين صعد بعضهم على المنصة ، ويمكنك أن تدرك السبب بوضوح من خلال سماعك لمكبرات الصوت التي تنبعث منها أغنيات شبابية ذات ايقاع راقص . لكن ما يحدث في منصة سودان الغد كان مختلفاً فالفنان الذي حمله الجمهور على الأعناق تغنى بأغنيات فنان إفريقيا الأول محمد وردي واحدة تلو الأخرى . Advertisements مشغل الفيديو

Media error: Format(s) not supported or source(s) not foundDownload File: http://khartoumstar.com/…/…/video_2019-04-20_19-17-47-1.mp4… كان الحماس سيد الموقف حول المنصة فأغنيات مثل يا شعباً لهبك ثوريتك ، وباسمك الأخضر يا أكتوبر الأرض تغني ، ألهبت حماس الحضور حتى أن أصواتهم طغت على صوت الفنان أثناء ترديدهم لبعض مقاطعها . حضور نوعي

وكأنما كان الحنين يأخذهم الى أماكن بعيدة في الذاكرة ، وكأنما أعادهم صوت محمد وردي إلى أيامهم الجميلة ، الأغنيات التي عبرت عن الثورة من خلال ثورات السودان السابقة تصدرت المشهد تلك الليلة فقد بجانب الأغنيات الوطنية التي كانت لها حيز كبير ، فما أن صدح الفنان بأغنية “حنين ” حتى صاح الجميع ” لو لحظة من وثن تغسل عني حزني ” ، وبالتأكيد ضج المكان حينما بدأت الفرقة بعزف أولى ألحان يا بلدي يا حبوب ، كان المكان يضج بالتصفيق عند نهاية كل أغنية ، كما قام الكثيرون بحمل أطفالهم على أعناقهم ، أيضاً شاركت السيدات بحماس كبير . حظيت هذه المنصة بحضور كبير ونوعي كذلك ، بالطبع يعود ذلك لطبيعة الأغنيات المقدمة ، فالفنان محمد وردي الذي رحل تاركاً كل هذا الإرث من الغناء الثوري والوطني عبر تاريخه الطويل يبقى حاضراً ما بقي السودان ونضال أبنائه في جميع الأزمنة .

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