ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الاحد 21 أبريل 2019م

قرار لرئيس المجلس العسكري بإعادة هيكلة وتنظيم جهاز الأمن

البرهان يحيل كل الضباط برتبة الفريق بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني للمعاش

الشيوعي يرفض الجلوس مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري منفردا

بدء التحقيق مع عمر البشير بتهم تتعلق بغسيل الأموال الإعلان عن مجلس سيادي مدني من ساحة الاعتصام اليوم

عاصم البلال يكتب : هل يفعلها المفسدون يا الفاتح ؟

الأخبار:

“الأخبار” تحصل على ملفات خطيرة لتجاوزات المخلوع عمر البشير

تجمع المهنيين يحسم الجدل ويقرر إعلان حكومته اليوم

إلغاء نيابة أمن الدولة وإنشاء نيابة للفساد

مواكب ضحايا السدود ومزارعي الجزيرة تصل للقيادة العامة

مسؤول أفريقي يجري مباحثات مكثفة بالخرطوم

صديق يوسف: سنرغم المجلس العسكري على اعتقال قيادات النظام السابق

اعتصام القيادة.. سيمفونية تشدو في سماء العدالة والسلام

النيابة تخاطب الأمن برفع الحصانة عن المتورطين في مقتل (معلم خشم القربة)

المجهر:

اعتقال “نافع” و”الطاهر” وتحويلهما لسجن كوبر

د. مضوي إبراهيم لـ(المجهر): لا أمانع من تولي منصب رئيس الوزراء وهذه شروطي

النائب العام يلغي نيابة أمن الدولة ويطلب من جهاز الأمن رفع الحصانة عن المتهمين

جبهة الاتحاديين الديمقراطيين تدعو لتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط

إبراهيم الشيخ يتعرض للتفتيش عند بوابة الاعتصام

آخر لحظة:

هيئة لمكافحة الفساد ولجنة لقضايا المال العام

هيكلة جهاز الأمن وإحالة (8) ضباط برتبة الفريق إلى التقاعد

سوار لـ(آخر لحظة): معتدون حاولوا قتلي بالمطار

البرهان: الحياة في البلاد عادت لطبيعتها

تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد

جبهة الاتحاديين تقترح حكومة تكنوقراط بـ(16) وزيراً مستقلاً

الاتحاد الأفريقي: نتفهم (الثورة) والسودان دولة محورية

تجمع المهنيين يتمسك بإعلان المجلس السيادي

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الإنتباهة:

معلومات جديدة عن معتقل (المخلوع) بكوبر

إحالة كبار ضباط الأمن للتقاعد.. ورفع الحصانة عن قتلة “المعلم”

تلفزيون ومكيف هواء وسريرين داخل زنزانة (المخلوع)

إلغاء نيابة أمن الدولة وإنشاء نيابة مكافحة الفساد

مضوي إبراهيم لـ(الإنتباهة): أملك خطة لإدارة الفترة الانتقالية

السوداني:

تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير

إعادة هيكلة جهاز الأمن وإحالة جميع الضباط برتبة الفريق للتقاعد

تجمع المهنيين: الإعلان عن المجلس السيادي المدني اليوم

المجلس العسكري وقوى الحرية يبحثان انتقال الحكم لسلطة مدنية

البرهان يؤمن على تعديل قانون الأمن

الوطن:

النيابة العامة تحققمع البشير في تهم غسيل أموال

اسقاط الحصانة عن المتهمين بقتل المعلم "أحمد الخير"

أحزاب الشرق تدفع بمطالب وتهدد حق تقرير المصير .