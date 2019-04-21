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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أدت تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيريلانكا اليوم الأحد، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفصح، إلى مقتل أكثر من 50 شخصا على الأقل، وإصابة 280 آخرين كحصيلة أولية.
وأفادت شرطة سريلانكا، أن “6 انفجارات استهدفت 3 فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة”، وذلك وفقا لوكالة “رويترز”.
وقالت الشرطة، إن الحصيلة الأولية لأعداد القتلى وصلت 52 قتيلا، منهم 42 في الكنيسة الواقعة بالعاصمة، بينما قتل 10 في كنيسة في باتيكولوا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشارا مكثفا لعناصر الأمن والإسعاف في إحدى مناطق الهجوم، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 50 قتيلا وإصابة 280 آخرين في انفجارات تهز كنائس وفنادق في سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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