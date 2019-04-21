هذه أسماء أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علمت (سودان تايمز) من مصادرها أن الخبيرين الإقتصاديين عبد الله حمدوك وابراهيم البدوي وبروفيسور فدوى عبد الرحمن علي طه أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء من قبل قوى الحرية والتغيير.

وستعلن قوى الحرية والتغيير عن عضويتها في المجلس الرئاسي الإنتقالي والمرشحين لرئاسة الوزارء في مؤتمر صحفي في السابعة من مساء اليوم الأحد بميدان الإعتصام أمام مباني الجيش السوداني.

وانتهى اجتماع قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري مساء السبت دون التوصل لنتائج، وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف أنهم اتفقوا مع المجلس العسكري على مواصلة اللقاءات خلال الأيام القادمة، وأضاف يوسف أن المجلس تعهد لهم بنقل السلطة إلى الحكومة المدنية في أقرب وقت ممكن. لكن يوسف لم يتحدث عن رد المجلس على مقترحات قوى الحرية والتغيير حول إدارة الدولة وتشكيل المجلس الرئاسي.

قدمت قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الخميس الماضي مقترح لتشكيل المجلس الرئاسي من (9) بينهم ثلاثة من الجيش وممثلي قوى الثورة.

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ويشير البيان إلى أن الحكومة التنفيذية ستكون من (17) وزيراً من الكفاءات الوطنية، وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي الانتقالي يقتصر تكوينه على 120 عضو بنسبة 40% من النساء مع ميزانية محدودة مراعاةً للوضع الاقتصادي.

وحسب مصادر متطابقة أن تباينات وسط مكونات قوى الحرية والتغيير حول الفترة الإنتقالية وترشيح شخصيات للمجلس الرئاسي والحكومة التنفيذية.

واستولى عبد الفتاح برهان على السلطة يوم الجمعة قبل أن يكمل تكوين المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع السابق عوض ابنعوف 24 ساعة في الحكم، عقب تنحي الرئيس الأسبق عمر البشير, الذي حكم البلاد 30 عاماً.

وانطلقت مظاهرات في ديسمبر الماضي مطالبة بتنحي الرئيس البشير، فيما بدأ محتجون الإعتصام أمام قيادة الجيش في 6 ابريل الجاري.