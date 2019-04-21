جون بولتون يجدد هجومه على الرئيس الفنزويلي مادورو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، هجومه على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال في تدوينة على “تويتر”، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان: “المجتمع الدولي سوف يتخذ موقفا ثابتا، ضد سرقة مادورو لموارد الشعب الفنزويلي”.

وأضاف: “مادورو فقد الإرادة الشعبية، ويخسر قدرته على شراء الولاء”.

وفرضت واشنطن، الأربعاء الماضي، عقوبات جديدة وإجراءات عقابية أخرى على كوبا وفنزويلا في إطار سعيها لتكثيف الضغوط على هافانا لإنهاء دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، في سياق تعليقها على العقوبات الأميركية ضد كوبا وفنزويلا، أن تصرفات الولايات المتحدة في العالم أضحت أكثر عدوانية والنتائج قد تكون وخيمة.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير / كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها مادورو.