“أنصار الله” تقصف معسكر للجيش بصاروخ باليستي قبالة جيزان غربي السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، قصف معسكر للجيش اليمني المدعوم من التحالف، بصاروخ باليستي قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً نوع “بدر F” على تجمعات للجيش اليمني في معسكر الاستقبال غرب الطوال قبالة جيزان.

ونقلت “المسيرة” عن مصدر في القوة الصاروخية، ان الصاروخ أصاب الهدف، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني. المادة السابقة انفجارات تضرب كنيستين وفندقين بكولومبو السريلانكية المقالة القادمة جون بولتون يجدد هجومه على الرئيس الفنزويلي مادورو

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