وصفها جمهورها بالمتخاذلة .. مطالبات بمنح روضة الحاج (نصف راتب)

هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الشاعرة روضة الحاج لموقفها الضعيف بقبولها للقرار الذي كان أصدره الرئيس المخلوع عمر البشير بتعيينها وزيرة للثقافة ، وعدم رفضها للمنصب الذي رفضه قبلها الوزير السابق ومدير مؤسسة أروقة للثقافة والفنون ، وتندر أغلبهم بقصر المدرة التي قضتها بالمنصب قبل سقوط النظام ، وطالبوا بإعطائها نصف راتب .

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في الوقت الذي أكد فيه عدد كبير من معجبيها ومتابعيها بأنهم صدموا لموقفها الذي اعتبروه متخاذلاً ، وأنها ضد الثوار ومطالب الثورة بزوال النظام ، موضحين أنهم كانوا يعولون عليها كثيراً بأن تكون صمام الثورة عبر أشعارها القوية والمؤثرة ، وأن يكون لديها رأي واضح بعدم قبول المنصب الذي لن يضيف إليها شيئاً ، ومن جانبها بحسب صحيفة السوداني لم تبدي حتى الآن الشاعرة روضة الحاج أي موقف واضح أو تدل بتصريح لتبرر موقفها لما حدث بعد أن انزوت عن الأضواء وفضلت الصمت .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)