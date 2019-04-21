التاريخ: 21-أبريل-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة قالت مصادر موثوقة أن السلطات اعتقلت أمس (السبت) القيادي البارز في المؤتمر الوطني “نافع علي نافع” وحولته إلى سجن كوبر. Advertisements وأضافت المصادر أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وتم وضعه مع عدد من القيادات الأخرى في المعتقل، بينهم “علي عثمان محمد طه” و”أسامة عبد الله” و”عبد الرحيم محمد حسين” مع شقيقي البشير “عبد الله والعباس”، وكشفت المصادر حسب صحيفة المجهر، عن وجود قيادات من الأمن الشعبي في المعتقل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال “نافع” و”الطاهر” وتحويلهما لسجن كوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.