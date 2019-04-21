التاريخ: 21-أبريل-2019 فى : أخبار 60 مشاهدة هدد تحالف شرق السودان بفصل الشرق عن السودان حال تم إقصاؤه من الترتيبات الجارية الآن بشأن الحكومة الانتقالية والمشاركة في المجلس العسكري ، وأكد أنه لن يقف متفرجاً ، وكشف عن تضمينه خيار تقرير المصير ضمن رؤيته التي سلمها إلى المجس العسكري الانتقالي بجانب مطالبتهم بتقديم المتورطين في عمليات القتل منذ أحداث طوكر وحتى الآن . Advertisements وقال عضو التحالف بحسب صحيفة السوداني فيصل يس إنهم لن يسمحوا لأي تيار بإعادة تشكيل السودان منفرداً ويعمل على إقصاء الآخرين . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف جديد يهدد بفصل شرق السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.