تحالف جديد يهدد بفصل شرق السودان

التاريخ: 21-أبريل-2019
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هدد تحالف شرق السودان بفصل الشرق عن السودان حال تم إقصاؤه من الترتيبات الجارية الآن بشأن الحكومة الانتقالية والمشاركة في المجلس العسكري ، وأكد أنه لن يقف متفرجاً ، وكشف عن تضمينه خيار تقرير المصير ضمن رؤيته التي سلمها إلى المجس العسكري الانتقالي بجانب مطالبتهم بتقديم المتورطين في عمليات القتل منذ أحداث طوكر وحتى الآن .
وقال عضو التحالف بحسب صحيفة السوداني فيصل يس إنهم لن يسمحوا لأي تيار بإعادة تشكيل السودان منفرداً ويعمل على إقصاء الآخرين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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