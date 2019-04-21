أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار: * “الأخبار” تحصل على ملفات خطيرة لتجاوزات المخلوع عمر البشير * تجمع المهنيين يحسم الجدل ويقرر إعلان حكومته اليوم * إلغاء نيابة أمن الدولة وإنشاء نيابة للفساد * مواكب ضحايا السدود ومزارعي الجزيرة تصل للقيادة العامة * مسؤول أفريقي يجري مباحثات مكثفة بالخرطوم * صديق يوسف: سنرغم المجلس العسكري على اعتقال قيادات النظام السابق * اعتصام القيادة.. سيمفونية تشدو في سماء العدالة والسلام * النيابة تخاطب الأمن برفع الحصانة عن المتورطين في مقتل (معلم خشم القربة) صحيفة المجهر: * اعتقال “نافع” و”الطاهر” وتحويلهما لسجن كوبر * د. مضوي إبراهيم لـ(المجهر): لا أمانع من تولي منصب رئيس الوزراء وهذه شروطي * النائب العام يلغي نيابة أمن الدولة ويطلب من جهاز الأمن رفع الحصانة عن المتهمين * جبهة الاتحاديين الديمقراطيين تدعو لتشكيل حكومة مدنية من التكنوقراط * إبراهيم الشيخ يتعرض للتفتيش عند بوابة الاعتصام صحيفة آخر لحظة: * هيئة لمكافحة الفساد ولجنة لقضايا المال العام * هيكلة جهاز الأمن وإحالة (8) ضباط برتبة الفريق إلى التقاعد Advertisements * سوار لـ(آخر لحظة): معتدون حاولوا قتلي بالمطار * البرهان: الحياة في البلاد عادت لطبيعتها * تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد * جبهة الاتحاديين تقترح حكومة تكنوقراط بـ(16) وزيراً مستقلاً * الاتحاد الأفريقي: نتفهم (الثورة) والسودان دولة محورية * تجمع المهنيين يتمسك بإعلان المجلس السيادي صحيفة الإنتباهة: * معلومات جديدة عن معتقل (المخلوع) بكوبر * إحالة كبار ضباط الأمن للتقاعد.. ورفع الحصانة عن قتلة “المعلم” * تلفزيون ومكيف هواء وسريرين داخل زنزانة (المخلوع) * إلغاء نيابة أمن الدولة وإنشاء نيابة مكافحة الفساد * مضوي إبراهيم لـ(الإنتباهة): أملك خطة لإدارة الفترة الانتقالية صحيفة السوداني: * تهديدات بالقتل لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق في فساد نظام البشير * إعادة هيكلة جهاز الأمن وإحالة جميع الضباط برتبة الفريق للتقاعد * تجمع المهنيين: الإعلان عن المجلس السيادي المدني اليوم * المجلس العسكري وقوى الحرية يبحثان انتقال الحكم لسلطة مدنية * البرهان يؤمن على تعديل قانون الأمن الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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