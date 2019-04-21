- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
سري لانكا: انفجارات في كنيستين خلال قداس عيد الفصح (الشرطة)
وقالت مصادر سياسية، مصادر سياسية: إن انفجارات أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو، وفقا لرويترز.
وذكرت وسائل إعلام سريلانكية، أن الانفجارات وقعت في مناطق متعددة من البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بمستشفى كولومبو الوطني، قوله إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا خلال الانفجارات.
وقالت الشرطة إن إجمالي الانفجارات وصل إلى تفجيرات استهدف كنيستين وفندقين، وفقا لوكالة فرانس برس.
هذا ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.
بينما أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 160 في هذه التفجيرات.
ونشر عدد من المواطنين صوراً ومقاطع فيديو من مكان الانفجارات، على شبكات التواصل الاجتماعية، تظهر حجم الضرر الذي أصاب الكنيسة.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجارات تضرب كنيستين وفندقين بكولومبو السريلانكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.