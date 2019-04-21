انفجارات تضرب كنيستين وفندقين بكولومبو السريلانكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سري لانكا: انفجارات في كنيستين خلال قداس عيد الفصح (الشرطة)

وقالت مصادر سياسية، مصادر سياسية: إن انفجارات أصابت كنيستين سريلانكيتين وفندقين بكولومبو، وفقا لرويترز.

وذكرت وسائل إعلام سريلانكية، أن الانفجارات وقعت في مناطق متعددة من البلاد.

​ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بمستشفى كولومبو الوطني، قوله إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا خلال الانفجارات.

وقالت الشرطة إن إجمالي الانفجارات وصل إلى تفجيرات استهدف كنيستين وفندقين، وفقا لوكالة فرانس برس.

هذا ويقع الفندقان وإحدى الكنيستين في العاصمة كولومبو في حين تقع الكنيسة الأخرى في نيجومبو شمالي كولومبو.

بينما أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 160 في هذه التفجيرات.

ونشر عدد من المواطنين صوراً ومقاطع فيديو من مكان الانفجارات، على شبكات التواصل الاجتماعية، تظهر حجم الضرر الذي أصاب الكنيسة.