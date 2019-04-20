عاجل.. اعتقال قيادي في حزب البشير ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم

قالت وسائل إعلام سودانية إن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم السبت القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع وحولته إلى سجن كوبر. كما أفادت نقلا عن مصادر أنه تم إلقاء القبض على رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية.

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