الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في "برط العنان" بالجوف

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان، في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وذكر قائد لواء الحسم حرس حدود العميد ظافر حقان الجعيدي، أن قوات اللواء حررت عقبة "تواثنه الظهره" في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة.

وأوضح العميد الجعيدي، أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة "الظهره"، وفق ما أورد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأكد أن المعارك، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي، وأسر أحد عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.