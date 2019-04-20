المجلس العسكري يحيل ضباط في الأمن للتقاعد

ونقل عن مصادر أمنية أن تلك الخطوة تمهيداً لاجراء تغيرات هيكلية واسعة على جهاز الأمن كما تعهد بذلك رئيس المجلس العسكري في بيانه الأول. وتطالب قوى المعارضة بحل جهاز الأمن وتقديم المسؤولين الى محاكمات لارتكابهم انتهاكات جسيمة في الاحتجاجات سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.
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