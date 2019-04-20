المجلس العسكري يحيل ضباط في الأمن للتقاعد

احال رئيس المجلس العسكري الإنتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ اليوم السبت؛ ثمانية ضباط من جهاز الأمن والمخابرات برتبة فريق الى التقاعد. ونقل عن مصادر أمنية أن تلك الخطوة تمهيداً لاجراء تغيرات هيكلية واسعة على جهاز الأمن كما تعهد بذلك رئيس المجلس العسكري في بيانه الأول. وتطالب قوى المعارضة بحل جهاز الأمن وتقديم المسؤولين الى محاكمات لارتكابهم انتهاكات جسيمة في الاحتجاجات سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى وآلاف المعتقلين.

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