قوى حماية الثورة تقدم رؤيتها في الحكم للمجلس العسكري

تسلم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين بالقصر الجمهوري يوم السبت رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم بالسودان خلال المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس اللجنة أبو القاسم برطم في تصريح صحفي أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة العميقة والإسراع في وقف التدهور الاقتصادي بمحاربة الفساد وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحل جميع الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية ومنسقياتها وإعادة المفصولين تعسفياً وتعويضهم حسب القانون بما فيهم متضرري حرب الخليج ومتضرري الحروب من اللاجئين والنازحين وتحقيق العدالة الانتقالية بتعيين نائب عام لفتح ملفات الفساد.

وحول الحكومة المدنية أفاد برطم أن اللجنة التنسيقية ترى أنه يجب تكوينها من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهراً برئيس وزراء مستقل وتتمثل مهامها في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وإصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلاً عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة.

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وأبان برطم بحسب (سونا) أن اللجنة التنسيقية دعت إلى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية.

وأشار إلى أن مهام الجمعية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، اعتماد القوانين والتشريعات، مراقبة أداء الحكومة الانتقالية، اعتماد الميزانية الانتقالية، اعتماد إعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

وقال برطم إن اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة ترى أن المجلس السيادي الانتقالي يتكون من المجلس العسكري الانتقالي وتكون مهامه رئاسة الدولة وتمثيل سيادتها وحماية الديمقراطية والمحافظة على أمن واستقرار الدولة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة المدنية في تحقيق السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)