تقليص برمجة قطوعات الكهرباء حتى الثالثة ظهراً

التاريخ: 20-أبريل-2019 فى : أخبار 152 مشاهدة أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن تقليص برمجة قطوعات التيار الكهربائي حتى الساعة الثالثة ظهراً فقط . وطالبت الشركة في تنويه يوم (السبت) المواطنين بالإبلاغ عن أي قطوعات بعد الزمن المحدد، على الرقم 4848 للأعطال بحسب الصيحة الآن . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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