بالفيديو: ناشط مصري مصاب بالشلل يتحدث عن المجلس العسكري ويتوقع (السودان بعد 20سنة سيكون أمبراطورية إسلامية عظيمة)

توقع ناشط مصري على مواقع التواصل الاجتماعي بأن السودان بعد عشرين سنة سيتحول إلى أمبراطورية إسلامية عظيمة .مضيفاً قوله : (السودان حيبقى مصيبة على دماغ الصهاينة مثل تركيا).

وأشار الناشط خلال فيديو عنونه بعبارة (لماذا عساكر السودان يختلفون عن عساكر مصر والترك والعرب) – أشار إلى أن عسكر السودان هم العسكر الوحيد الذي لم يسمح بتغلغل الصهاينة داخل الجيش السوداني) متناولاً الخطة التي سيتبعها المجلس العسكري الحالي بمنح السلطة لحكومة مدنية واحتفاظه بوزارة الدفاع.

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يذكر بأن الناشط المصري صاحب قناة (في الميزان) على يوتيوب أوضح في إحدى تسجيلاته المصورة بأنه أصيب بالشلل الذي أقعده عن الالتحاق بالجهاد في أفغانستان الشي الذي جعله متابعاً للشأن الإسلامي بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)