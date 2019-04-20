توقعات بهبوط حاد في أسعار مواد البناء

التاريخ: 20-أبريل-2019 فى : اقتصاد 65 مشاهدة توقع تجار في بيع مواد البناء بتوالي هبوط أسعار جميع مواد البناء، خاصة بعد انخفاض أسعار الدولار، وسجلت أسعار بعض مواد البناء بسوق السجانة بالخرطوم انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في ظل ركود ملحوظ في حركة البيع. Advertisements وبلغ طن السيخ (55 ألف جنيه مقارنة بـ60 ألف جنيه) خلال الفترة القريبة الماضية. وقال التاجر أحمد الزاكي أبشر، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن انخفاض الأسعار نتيجة لهبوط العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأسمنت التي عزاها إلى عدم استقرار التيار الكهربائي بمصانع الأسمنت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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