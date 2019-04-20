تجمع المهنيين: المؤتمر الصحفي لإعلان السلطة الانتقالية بالأحد

أكد تجمع المهنيين أن المؤتمر الصحفي لإعلان السلطة الانتقالية قائم في موعده يوم الأحد، الموافق 21 أبريل الســاعة السابعة مساءً بتوقيت السودان، بأرض الاعتصام، والدعوة مفتوحة للشعب السوداني والأجهزة الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية.

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ووفقاً لبيان تجمع المهنيين في صفحته على “فيس بوك”، فإن المؤتمر الصحفي سيعلن فيه عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

وسيعرض المؤتمر الصحفي أيضاً تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)