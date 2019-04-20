أعلن متمردو الحوثي اليوم السبت، عن وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب اليمنية عبد الحكيم الماوري في إحدى مستشفيات لبنان. وحسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" أن مصادر ترجح وفاة الماوري نتيجة غارة للتحالف العربي في وقت سابق نقل على إثرها إلى لبنان للعلاج. يتم الآن رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وفاة وزير داخلية حكومة الانقلاب اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.