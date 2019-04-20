روسيا تدعو الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بعد تقرير روبرت مولر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أن خلص تقرير المحقق الخاص الأمريكي، روبرت مولر، إلى عدم وجود أدلة على تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، التي وصل فيها دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ونشرت السفارة الروسية، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي، تحليلا من 120 صفحة يدحض تهم التدخل الروسي بالانتخابات، داعية إلى “العمل معا لاستعادة العلاقات”.

في وقت سابق من يوم الجمعة، قال الكرملين الروسي إن تقرير مولر: “لم يتضمن أي أدلة على أن الدولة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية”.

وتحدث تقرير مولر بالتفصيل عن اتصالات بين حملة ترامب، وعملاء روس، أشار إلى أنهم سعوا لترجيح كفة الرئيس الأمريكي، خلال الانتخابات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: “إن موسكو تأسف لأن تقرير مولر، أثر على علاقاتها بواشنطن”.

وجاء في التقرير أن ترامب سعى قبل نحو عامين، إلى عزل المحقق الخاص روبرت مولر، الذي كان يحقق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016، وفقا لتقرير مولر.

وأفاد بأن جهود ترامب لعزل مولر، جاءت بعد تقارير صحافية بأن الرئيس “يخضع للتحقيق معه بتهمة عرقلة العدالة”.