إعلامي إسرائيلي يدعو حكومته لتلبية دعوة الإماراتي الحبتور للتطبيع بـ”صوت العقل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أشاد الإعلامي الإسرائيلي شمعون آران، بتصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن إسرائيل وأثنى على دعوته بلاده للتطبيع، متمنيا من حكومة الاحتلال تلبية دعوة “الحبتور” التطبيع مع دول الخليج.

“آران” قال في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها كلمة الحبتور عن التطبيع:”إن أصوات العقل في الشرق الأوسط والخليج تتزايد وتدعو للتطبيع مع إسرائيل.”وتابع حيث خص “الحبتور” بالذكر مثنيا عليه:”رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يدعو دول #الخليج “للسلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا علميا دفاعيا #إسرائيل ليست عدوا التعاون معها سيفيد الجميع”.” المادة السابقة مولودية وهران الجزائري يفاوض الزولفاني المقالة القادمة إيمانويل ماكرون يعرض سياسته بشأن مطالب “السترات الصفراء”

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