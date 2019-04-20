مولودية وهران الجزائري يفاوض الزولفاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دخل نادي مولودية وهران الجزائري في مفاوضات جادة مع مدرب المريخ التونسي يامن الزولفاني .

وتلقٍى المدرب التونسي الذي حقق نتائج إيجابية مع المريخ على الصعيد العربي عرضاً مغرياً من النادي الجزائري خلال الأيام الماضية..

وقالت مصادر مقربة من الزولفاني إن الأخير لم يحسم وجهته المستقبلية حتى اللحظة مشيرًاً إلى أن المدرب التونسي لديه بعض الالتزامات مع ناديه الحالي المريخ لم يتم الفراغ منها حتى اللحظة ..

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وأشارت المصادر إلى أن عقد الزولفاني ينتهي مع المريخ بحلول مايو القادم لافتة النظر إلى أن المدرب التونسي لديه مستحقات مالية متأخرة عبارة عن راتب 5 أشهر عطفًا على وجود بعض الحوافز ومنها أموال البطولة العربية ..

وبحسب مصدر موثوق فإن الزولفاني تلقى خلال الأيام الماضية وعداً قاطعاً من المجلس بتسوية مستحقاته عقب تسلم أموال البطولة العربية التي تبلغ 400 ألف دولار أمريكي..

ونفى الزولفاني في حديث له مع مقربين وجود أي مفاوضات بينه ومسؤولي المريخ مشيراً إلى أن الأخيرين لم يجلسوا معه بشأن بحث إمكانية استمراريته لافتًا النظر إلى أنه ملتزم بعقده ويمضي في عمله بالرغم من تلقيه لأكثر من عرضٍ من تونس والجزائر والسعودية وموريتانيا كذلك..