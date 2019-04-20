الرئيس الليبيري جورج ويا يهرب من مكتبه لسبب غريب !

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أجبر الرئيس الليبيري جورج ويا على أداء مهامه من منزله، بعد العثور على ثعبانين أسودين في مقره الرسمي.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الليبيرية، سميث توبي، أن الثعبانين شوهدا أثناء دخولهما مبنى وزارة الخارجية التي يقع فيه مكتب ويا، عبر ثغرة في أرض قاعة الاستقبال.
قرر المسؤولون المعنيون عدم المخاطرة بحياة رئيسهم، وطالبوه، وهو نجم كرة القدم سابقا، بالابتعاد عن المبنى ما لم تمارس أعمال التبخير فيها.
ومن المتوقع أن يعود رئيس الدولة إلى مكتبه الاثنين المقبل.
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