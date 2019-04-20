انخفاض في أسعار بعض مواد البناء بالأسواق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
سجلت أسعار بعض مواد البناء بسوق السجانة بالخرطوم انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة وبلغ طن السيخ ( 55 الف جنيه مقارنة بـ 60 الف جنيه) خلال الفترة القريبة الماضية.
وقال التاجر أحمد الزاكي ابشر في حديثه لـ(سونا) إن انخفاض الاسعار نتيجة لهبوط العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، مشيرا الى ارتفاع اسعار الاسمنت والتي عزاها لعدم استقرار التيار الكهربائي بمصانع الاسمنت.
وتوقع توالي هبوط جميع مواد البناء خاصة بعد انخفاض اسعار الدولار.
وكشفت جولة لـ(سونا) بالسوق عن حالة من الركود وضعف حركتي البيع والشراء وتراجع الاسعار خاصة في السيخ والأسمنت.
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