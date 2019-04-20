يا والي كيفنك حسناتك يوقنك.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× توشح سجن كوبر بالسواد وحزنت جدران الأدران، كون والي الجمال سمح الخصال، تطأ قدماه أرضه، بعد ان عاش وسط الخلق بطيبة معشر وحسن عمل، فلم يضن ولم يكل حاشاه لعمل خير أبدا أبدا.

× نعلك علم اليقين أن لكل تغير ضحاي وله كذلك مستفيدين، والعكس تماما لكل نظام مضى مستفيد ومغبون، فقد ينال خيرا بمتسع نوافذ وقد يضار بقفلها، وهنا قد يلعب الفساد دورا وقد تلعب الثقة قدرا بكل تأكبد ويقين.

× لا نزكي السيد جمال محمد عبد الله الوالي على ربه، ولا نراه أرفع قدرا عن الإنسان والبشر، ولم يكن هو الأول النظيف المحسن، من ولج ديار كوبر حجزا وتوقيفا.

× كان مولانا السيد محمد عثمان الميرغي، ضمن الذين أدخلهم نظام البشير إلى هذه البقعة التي تعنى بالمخالفين، فلم يمد مولانا الميرغني يده لمال حرام ولم يقل كذبا أو لفظا ضار، ولم يحكم وزارة أو لجنة شعبية،ولكنه أدخل السجن نهارا جهارا.

× حكم الوالي المريخ أكثر من أربعة عشرة عاما، العام وراء العام، ولم ألتقيه سوى أربع مرات وفي مناسبات اجتماعية، وآخر مرة اتصل علي قبل عامبن ينهئني بالدكتوراة، فبعد ذلك لم ألتقيه ولم أتحدث إليه ولم يتحدث إليي.

× وفي كل هذه الفترة يشهد الله العظيم لم أطلب منه شيئا لنفسي أو لآخرين، وقد تعرضت إليه بالنقد والمدح، فلم يطب من يوما أن أكتب في موضوع معين ولم يلطب أن ندعمه في أمر يريده.

× قلت كل هذا على القسم حتى لا يذهب الذاهبون في غيهم القبيح، ويعتبروننا بأننا نكتب حفاظا على نعمة تصلنا منه، أو ما شابه ذلك من مما نقرأه لمن يطلقون لألسنتهم العنان قولا وبهتان بلا إثبات أو تحر، يبعدهم عن الندم المبين.

× ولج الوالي المجال الرياضي بسلوك عال ورقي عميق ومبدا الاحترام للكل، ورغم ما وجده من ظلم من الظالمين، ورغم البهتان الذي دمغوه به بلا حق وعدل، لكنه ظل صامدا صابرا محتسبا بلا ضجر أو ملل.

× اتحدى أي شخص يقول أن جمال الوالي خط سطرا واحدا، يسب فيه ويكيل لمن أوسعوه شتما وردما قبيحا، وهو الأديب الأريب القادرعلى رص الحروف رصا بليغا وتناغم المفردات بلا مساعد أو رشيد.

× رغم قدرته على الرد اللفظي والقانوني والإداري، فأبى ولزم التوازن الذي نراه فوق طاقة البشر في هذا الزمن الشين، فكان يبادل الظلم إحسانا، والقول الشين بطيب، والجفوة وصالا، ويمد العون لكل محتاج وضايق معسرا.

× الرأي عندي هو، أن اعتقال الوالي لم يكن موفقا من جانب المجلس العسكري، لأنه يمثل رمزا للشخص المتميز، وله خدمات ظاهرة في المجتمع السوداني ومساعدات وأفضال خلقت منه زعيما وشخصا محبوبا ومقبولا، مع أنه لم يستوزر أو يمسك بملف عام خربه ليدخله في دوائر الاتهام العام.

× ونلاحظ أنه تم اعتقاله قبل كثر كانوا مصدر اتهامات وإشارات وعلامات للفساد، وحتى اليوم هناك أسماء حامت حولها التلاعب بالمال العام يمرحون ويسرحون، والوالي حبيس الجدران.

× كنا سنكون أول الناس ترحيبا بحبس الوالي لو تم هذا الاعتقال بعد تحر أو بلاغات من أناس يتصفون بالعدل والصدق، ولكن أن يتم هكذا خبط عشواء، فهي مرفوضة ومغبونة.

× خلاصة القول هو، أن ما يجده الوالي من مكانة وحتى ما يمتلكه من مال، هو بسبب رئاسته للمريخ، وليس الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، فالرجل كان في السوق، ثم زاده الأحمر بسطة في الاسم والرزق.

ذهبيـــــــــــــــــــــــات

× صحيح أن السيد جمال الوالي ينتمي للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني.

× لازم يفهم الجميع أن الوالي لم يجد الاحترام والتقدير من الشعب لإنتمائه وحزبه.

× جمال نقدره لدوره المجتمعي وأدبه العظيم ومساعدته للناس حسب علمنا.

× ونحن كمريحاب وحدنا الذين نحس بما قدمه الرجل للنادي، والذي نتشله من الفقر للرفاه.

× لو تم اعتقال كل من له علاقة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية لما استنكرنا حبس والي الجمال.

× ما قدمه جمال من إعانات وخدمات ومساعدات لأبناء السودان يكفر عنه كل خطأ غفلة.

× المال الذي طرف الوالي سببه المريخ وليس المؤتمر الوطني.

× الوالي تاجر قبلا، والمريخ اعطاه بريقا ولمعانا وثقة بين الناس.

× ملايين المستفيدين والمنتفيخين بالمال الحرام وضرر البلاد والعباد، مكبرنها، والوالي تحت ظلام السجن اللعين.

× سؤال صرؤيح للمجلس العسكري، تحت أي بند ومادة وشبههة تم حبس والي الجمال؟

الذهبيـــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، يا والي كيفنك ، حسناتك يوقنك، وربنا يعينك.