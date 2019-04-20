الهلال والنجم الساحلي حديث الساحة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪ ابطال العرب تضفي على الكونفدرالية نكهة اخرى

▪ فرنسي النجم أكد بانه مدرب داهية وصياد بطولات

▪ الكوكي امام المحك بعد ان درس النجم على المكشوف

▪ مشكلة الهلال الكبرى امام النجم كيفية فك التكتل الدفاعي

▪ تتويج فخيم للنجم الساحلي بأبطال العرب لم يحدث له مثيل

▪ حضور فخيم والبطولة حققت النجاح والمطلوب بكل المقاييس

▪ المستشار تركي ال الشيخ كلمة السر الكبرى في إنجاح البطولة

▪ صحف الخليج تتغزل في البطولة وتبرز الحدث الأكبر

▪ السؤال المطروح ماذا فاعل الهلال السوداني امام النجم الساحلي !؟

▪ الغربال اول المتوجين في كرنفال الختام والوكلاء يحاصرونه

▪ رئيس الكاف احمد احمد ممنوع من التصريحات بأمر المستشار

▪ المشاهير يلهبون حماس البطولة ويؤكدون نجاحها

▪ حميمية كبيرة بين الوفد السوداني والاتحاد العربي والإعلاميين

▪ برشلونة وليفربول نهائي مبكر في ابطال اوربا

▪ بعد المستويات التى قدمها النجم الساحلي من خلال ابطال العرب وتتويجه بكأس زايد للأندية الابطال وعلى حساب من ؟ الهلال السعودي اصبح اسم الفريق على كل مكان وأصبح النجم هو سيد الحدث والموقف

ويضاف لذلك ان الفريق على بعد يومين من مواجهة الهلال كونفدراليا في اللقاء الحاسم

▪من خلال متابعة ونقاشات مع الزملاء الإعلاميين من تونس على هامش النهائي العربي وبعد التتويج يعتقدون ان تاهل النجم مفروغ منه خاصة والأحداث والظروف التى لعبت كلها لصالح النجم وهو يقود الهلال بعيدا عن ارضه وجماهيره ،

▪نتمنى ان تكون في هذه الثقة دافع للهلال واهتزاز وغرور

من النجم حتى يتأهل

قلنا ونقول ان النجم انهك بما فيه الكفاية وأنها فرصة للهلال للانقضاض عليه وتحقيق الفوز ،

▪الكوكي تابع النجم ويعرفه جيدا وكذلك مدربه الفرنسي لومير صائد البطولات كاس عالم وأمم اوربا وأبطال افريقيا والكونفدرالية والسوبر الافريقي وغيرها ابطال العرب والان يخطط لكاس الكونفدرالية وليس مجرد تجاوز هذه العقبة او المرحلة ، الكوكي ستكون مشكلته مع النجم في كيفية كسر تكتله الدفاعي فهو سر تفوقه وانتصاراته ،

مباراته الاخيرة مع الهلال السعودي من هجمتين سجل وحتى الهجمة الاولى هدف غير مباشر من كرة ركنية ، والهدف الثاني بدأ من رمية تماس وكانت الكرة العرضية داخل الصندوق وقبلها كسر مصيدة التسلل ، يكون هناك لاعب في مرقف تسلل تلعب الكرة في اتجاهه ويتركها ليلحق بها لاعب قادم من الخلف ،

▪الهلال السعودي احتج بشدة على الهدف الثاني على أساس ان الكرة لم تخرج أوت ، ولكن اللعب استمر بعد التنفيذ ثم جاء الهدف

والاحتجاج وطلب الفار على رمية التماس ليس في محله لانه ليس من الحالات التى يرجع لها في عمل الفار ، طالما ان اللعب اسنأنف ،

▪يمكن ان تخرج الكرة خارج الملعب ولا يصفر الحكم ويأتي هدف ، هنا يمكن للفأر ان يتدخل وحدثت في مباريات عدة ،

المهم في النهاية ان النجم يهاجم بندرة ولكن هجماته خطرة ومركزه واعتماده كليا على الدفاع لمنع هجوم الخصم ،

الهلال الذي سجل في سوسة يمكن ان يسجل في هذه المباراة ،

الكوكي عليه اتباع العديد من الطرق واستعجال الهدف المبكر ،

رومير مدرب داهية يعرف ظروف فريقه فلذلك سيركز للحفاظ على نتيجة سوسة ،

الهلال به كل المقومات التى تقوده للفوز ويمتاز بأكثر من هداف واعتقد ان فترة الراحة والتاجيل كافية له ليكون في فورمته ولياقته ،

▪هكذا اصبح الحديث عن النجم بعد التتويج البطولة العربية وهذه المباراة

رومير أشرك لاعبين اساسيين والبعض بعد طول غياب مثل الجزائري الذي خطف الهدف الاول امام الهلال وكان الوحيد له في البطولة وكذلك صاحب الهدف الثاني البديل المثاني لم يسمع البعض به من قبل ،

▪نتمنى ان تكون في الهلال ايضا الاوراق والعناصر التى يمكن ان يفاجيء بها الكوكي والهلال فريق النجم الساحلي ،

فرصة تاريخية للكوكي ليضع حدا لهذا المدرب العجوز ،

رومير استلم النجم مؤخراً وقاده امام الجزائري ثم المريخ وأخيرا امام الهلال السعودي بينما اكمل مشوار المجموعات وأهله لمواجهة الهلال كونفدراليا ، والان الكرة في ملعب الفريقين ،

ونقول بالتوفيق لهلال الملايين في هذه الملحمة الكبرى

لحن الختام

▪ نسخة البطولة العربية الاخيرة كانت الاميز بكل المقاييس ، تنظيم ومستويات وجوائز وأصبحت جاذبة وتحمل اسماء شخصيات فذه

وهناك اجماع من الكل على ان كلمة السر في نجاح البطولة المستشار تركي ال الشيخ رئيس الاتحاد الذي اقترح الجوائز الكبيرة

▪والبطولة من خلال الرعايات والدخل بسبب الإقبال الجماهير حققت ايضا عوائد مالية مقدرة ،

وقد اشاد الكثيرون من خلال متابعتهم بأنها الأفضل على الإطلاق خاصة مشاهير الكرة الذين كانوا حضورا وتابعها عن قرب امثال كابتن ماجد عبدالله والتونسي خالد بدرة والليبي طارق التائب والبحريني الحارس الأسطورة حمود سلطان وغيرهم من مشاهير حتى على مستوى الإداريين مثل تواجد ومشاركة مرتضى منصور رئيس الزمالك برغم ان فريقه خاض في نفس اليوم مباراة مهمة في الدوري المصري ،

▪ من الشخصيات التى شاركت في عرس الختام وشكل حضورا رئيس الكاف احمد احمد والذي حاول الاعلام والصحفيين الاقتراب منه وإثارة الاتهامات في حقه وكذلك مستوى التحكيم ولكنه رفض الحديث وقال ان هذا الرفض من مستشاره القانوني ،

▪ وفد الاتحاد السوداني كان اكثر حميمية وتفاعلا مع الجميع اتحاد عربي واعلاميين من خلال مشاركته وتواجده ، وعاد بمكاسب كبرى ولاول دعم مالي يقدم بالسرعة المطلوبة لتأهيل مباني الاتحاد ،

▪ السودان وعبر المريخ والنجم محمد عبدالرحمن شكل حضورا مميزا من خلال حفل الختام ، فكان الغربال اول لاعب يكرم ويحفز من خلال الحفل بعد تتويجه بلقب الهداف ،

محمد عبدالرحمن ظل محل اهتمام الكثير من وكلاء اللاعبين وشركات التسويق التى حاولت الاقتراب منه وتقديم خدماتها وعروضها ،

▪ من بين الشخصيات التى شكلت حضورا كابتن بشارة عبد النضيف والذي تأثر وقال كان من المفترض ان يكون المريخ في هذا اليوم وعرس الختام

بشارة أبدى إعجابه بالبطولة كيف لا وهو الذي كان محللا عبر برنامج ابوظبي لمبارياتها خاصة التى طرفها المريخ .

الحالة

▪ صحف الخليج اكدت ومواكبتها للحدث العربي الكبير وابرزته عبر ملاحق وصفحات خاصة ، خاصة الصور الحية من موقع الحدث وعلى رأسها صحيفة الاتحاد والبيان والخليج والرياضية وغيرها من إصدارات ،

▪ السؤال المطروح الان ماذا فاعل الهلال امام النجم الساحلي حامل هذا اللقب ،!؟

اقتربنا من المباراة والملعب هو الفيصل ، برغم ان النجم يعيش في نشوة ولاعبيه في بحبوحة وهذه الجوائز المليونية من الدولارات ،

▪ نصف نهائي ابطال اوربا حمل مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وبرشلونة ٣٠ ابريل الحالي ، وأصبح الفائز منهما مرشحا للقب ،

الترشيحات هذه المرة تميل نحو ليفربول وربما تكون مشكلة برشلونة في الفار الذي لا يرحم ،

الطريف ان طرفي المباراة الاخرى لم يكن مرشحين بالمرة اياكس الذي أطاح باليوفي وكذلك توتنهام الذي أطاح بفريق مانشيسترسيتي ،

▪ الدوري المصري يزداد اشتعالا من جديد بعد فوز براميدز على الاهلي وفوز الزمالك على الإسماعيلي ،

قمة الاهلي والزمالك ستكون حاسمة وكذلك لقاء بيراميدز مع الزمالك ،

قوة ومتعة وإثارة ما بعدها اثارة .