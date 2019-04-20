نمر من ورق.. بقلم منى ابو العزائم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

1)

أثار رد فعل الاتحاد الأفريقي تجاه ما يحدث من تطوُّرات سياسية كبيرة في السودان.. كادت أن تطيح بدولة.. لولا مُسارعة وإنقاذ للوضع المأزوم باستلام الجيش متمثلاً في المجلس العسكري الانتقالي مقاليد الأمور بعد احتقانات سياسية وأمنية كادت أن تطيح بوطن..

(2)

الاتحاد الأفريقي منح السودان، 15 يوماً لتوفيق أوضاعه وتسليم الأمور لسُلطة مدنية.. وإلا.. ستُعلِّق عضويته بالاتحاد الأفريقي؟!

(3)

وربما القرار المشوب بالقلق على الوضع السياسي في السودان من قِبل الاتحاد الأفريقي يعود إلى مُعاناة القارة السمراء من التقلُّبات السِّياسيَّة وما تجرُّه من انتهاكات على حقوق الإنسان الأفريقي وإذلاله وقهر كرامته.. والأمثلة كثيرة، منها جعل القارة ترزح تحت نير الفقر والجهل والمرض وأطماع السُّلطويين والحرمان من أبسط حقوق الإنسان وصون كرامته.. والأمثلة لا تُعد ولا تُحصى.

وتجنباً للخوف والقلق على مصير الشعوب الأفريقية من مصير مُعاناة بعض الدول مثل العشرية الدموية التي عانت كرواندا، و30 عاماً من الحرب الأهلية بأنغولا.. كان الاتحاد الأفريقي صارماً في قراره.. وطالب الانقلابيين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. (4)

ورغم أنّ السيدة أميمة الشريف قامت بشرح أحداث السُّودان وتداعياتها، إلا أنّ الاتحاد الأفريقي تَعَنّت في طلبه.. بل وعَرَضَ إمكانية حضوره للمُساعدة في نقل السلطة لحكومة مدنية.

(5)

وأحب أن أورد عن أحد خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور المفتي..

لم يفهم الاتحاد الأفريقي الوضع في السودان على حقيقته:

حقيقة الوضع في السودان، أنّه ثورة جماهيرية احتمت بالقوات المُسلّحة، واعتصمت أمام قيادتها العامة، فانحازت لها القوات المُسلّحة، ونفّذت لها طلبها بإقالة الحكومة، وتولّت السُّلطة السيادية بصورة مُؤقّتة لفترة لا تتجاوز العامين، إلى جانب حكومة مدنية، يختارها الحراك الجماهيري، فلذلك لم يكن ما حدث انقلاباً عسكرياً.

ولكن يبدو أنّ الاتحاد الأفريقي لم يفهم الوضع على حَقيقته، وظَلّ يُطالب بتسليم السُّلطة لمدنيين، كأنّ ما حدث انقلاب عسكري، ولم يدرِ أن مصير السودان كان سوف يكون في مَهب الريح بعد سُقوط الحكومة، لولا مُبادرة القوات المُسلّحة بتولي السُّلطة.

ولذلك نأمل أن يُغيِّر الاتحاد الأفريقي موقفه اليوم قبل الغد.

رأي د. المفتي حول قرار مجلس السَّلم والأمن، وفي مُقدِّمة وحيثيات القرار أنّ المجلس استمع إلى مُمثل السُّودان.. انتهى.

(6)

أمّا تهديد وإنذار الاتحاد الأفريقي فهو أمرٌ مُتوقّعٌ مع تغيير أحد أقدم النظم لأحد بلدان القارة المُهمّة، ولكنه اتّسم بالتّعجُّل، وخاصةً منح السُّودان أسبوعين لنقل السُّلطة الى حكومةٍ مدنيةٍ، مما اعتبره بعض المُراقبين تدخُّلاً سياسياً سافراً ووصايةً!! لماذا تعجّل ولم يَحذُ حذو الاتحادالأوروبي ودول الترويكا والدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، التي قالت إنّه شأنٌ داخليٌّ، وأمريكا وَعَدَت بشطب اسم السُّودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال تحقّقت الحكومة المدنية!! (7)

المُتحمِّسون يرون إن كان ثمن تأخُّر تكوين مجلس رئاسي وحكومة مدنية، فإنّ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ثمناً بخساً، أغلى منه التوافُق والتقدُّم خطوات نحو الانتقال.

(8)

لا ندعو لمعركةٍ مع الاتحاد الأفريقي، بل ضبط النفس والهُدوء رغم لغة الإنذار والتّهديد بالعُقُوبات، وهي لغة مفارقة لأعراف الدبلوماسية الأفريقية؟ كيف يصدر مجلس السلم والأمن القرار (إنذار أسبوعين)، ثُمّ يُقرِّر إرسال وفدٍ مدعومٍ من الأمم المتحدة لتقييم الوضع في السودان؟!

(9)

نذكر أن هذا كان موقف مجلس السّلم الأفريقي إزاء نظام السيسي عندما استلم الجيش المصري زمام الأمور في مصر وقام بتعليق عضويتها، والآن السيسي هو رئيس الاتحاد الأفريقي!! (10)

قد تكون هناك ضبابية على الأرض في الخرطوم.. وهذا غير مُستغربٍ، فقد تداعى نظام قابض لـ 30 عاماً لانهيار كامل لمؤسسة الرئاسة.. وتحسباً لأي فوضى ينبغي الحركة بهدوء. (11)

ومن ثَمّ فإنّ أيِّ جدال مع الاتحاد الأفريقي أو غيره سيُؤثِّر سلباً على تحقيق السَّلام والاستقرار في الوطن، خَاصّةً وأنّ هناك الآلية المُشتركة بعثة “يوناميد” وهي بعثة مُشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بناءً على اتفاقية مع حكومة السودان.

عليه، تعليق أو تجميد عضوية السودان لن تُؤثِّر على وجود “يوناميد” في السودان.

كانت هذه تطمينات وروشتة من أحد سفراء الاتحاد الأفريقي لمن تخوّف من أن تُؤثِّر مسألة تعليق عضوية السودان سلباً على مجمل عملية السلام التي تقودها الآلية رفيعة المُستوى بقيادة ثابو امبيكي والمعنية بالمنطقتين وأبيي بتعليق التفاوض أو توقفه، خاصةً الآن قد أصدرت الحركة الشعبية إعلان إطلاق النار من طرفٍ واحدٍ ولمدة ثلاثة أشهر، واعتبر ذلك مناورة للحركة ومُحاولة للفت انتباه المجلس العسكري.. إن الحركة موجودة.

(12)

وقد رحب المجلس العسكري بهذه المبادرة ودعا الحركات التي لم توقع على العودة للوطن والمساهمة في عملية بناءة مع الجميع. (13)

أحب أن أختم: إن هناك لجنة من الإيفاد كلّفها مجلس السّلم الأفريقي بالاجتماع في جيبوتي قبل نهاية الـ 15 يوماً لتقييم الموقف، ثم إنّ زيارة السيسي رئيس الدورة الحالية في المجلس الأفريقي المزمعة الى السودان إذا تمّت ستلقي بظلالها على القرار الأفريقي المُرتقب لصالح المجلس العسكري، وإن تم الاعتذار عنها لاحقاً، فقد وصل أثر الرسالة.. أضف إلى ذلك التأييد الروسي والسعودي والإماراتي، إضافةً إلى الباب الأمريكي المُوارب بنصف فتحة.