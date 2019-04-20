اشتباكات هي الأعنف بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر عسكرية ليبية غرب ليبيا، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى وتتواصل حتى اللحظة، في جميع محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الذي يترأس فائز السراج مجلسها الرئاسي.

بنغازي — سبوتنيك. وقالت مصادر عسكرية ليبية، في اتصال هاتفي مع وكالة “سبوتنيك”، إن “اشتباكات منذ ساعات الصباح هي الأعنف منذ بدء انطلاق عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة، وتدور في جميع محاور القتال بضواحي طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاشتباكات المسلحة عنيفة تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تجري الآن في عدة مناطق منها منطقة سوق السبت جنوب شرق طرابلس وخلة الفرجان وعين زارة وأدي الربيع والعزيزية وطريق مطار طرابلس العالمي ومحيطه القديم، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات إطلاق نار وسط أحياء طرابلس.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.