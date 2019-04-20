حيّرتونا!.. بقلم هدية علي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بالطبع الآن البلاد تحت قبضة المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقد أجمع كل الشعب في ليلةٍ ساهرةٍ على اختياره طرب الناس، وعَـــــمّ الفرح الأرياف والبنادر، وقد تفاءلوا خيراً بأن البلاد ستسير في الاتجاه الصحيح طالما لا يزال الجيش يقبض بزمام الأمور.. ولكننا نُتابع ونسمع هذه الأيام كل ساعة أنّ هناك مطالب، بأن يخرج الجيش من المشهد ويذهب الحكم كلّه ليد سُلطةٍ مدنيةٍ، وهذا لعُمري اتجاهٌ خطيرٌ وعملٌ ربما يقود البلاد الى مهالك أخرى، يعلم الشعب كلّه حجم التحديات الأمنية في البلاد.. ويعرف الشعب أن أطراف السودان مفتوحة وتحتاج لتأمين عالٍ من أيِّ تمردٍ داخلي أو تمدُّد خارجي في الأراضي السودانية والحد من التهريب.

نحن يا سادتي، لا نعيش في عالمٍ فاضلٍ، كل شيء مُتاح، وعلينا أن نُفكِّر بعقلٍ مفتوحٍ بعيداً عن المشاعر والهتافية.. نحن في حاجةٍ لمنظومةٍ دفاعيةٍ أمنيةٍ تُجنِّبنا شر التفلتات الأمنية وشر انتشار السِّلاح.. كل ما يُقال عن تحوُّلٍ سياسي مدني مطلوبٌ، ولكن ينبغي أن نُراعي دور القوات المسلحة والقوات الأخرى في بسط الأمن بروحٍ معنويةٍ عاليةٍ، وإمكانيات قتالية وافرة.

مَا نُتابعه ونراه اليوم أنّ الناس مشغولة ببطولة صناعة التغيير والتحوُّل، لا أعتقد أنّ الأوضاع الداخلية من اقتصاد وغيره مُغرية لهذه الدرجة.. حجم الإصلاحات المطلوبة كبير.. الانزلاق في قضايا المُحاصصات السِّياسيَّة، ومَن صنع الثورة، ومَن اختطفها لا يقدم لأهل السودان أي شيء في قضيتهم الأساسية.

على سادة التغيير أن ينتبهوا لحجم التّحديات في البلاد، وأن يَسعوا بقُوة نحو مُعالجة أزمات البلاد ليكون هذا رأسمالهم لسباق الانتخابات المُقبل.. اللف والدوران حول إعفاء المجلس العسكري ومُحاكمة رموز النظام لا يُغيِّر في الحال بشيء، وإذا أردنا أن نمشي في هذا الطريق سنفتح الباب واسعاً لمُحاكمات أنظمة سابقة فعلت ما فعلت.. هذه قضية ينبغي أن تكون من القضايا المُؤجّلة الآن، وأن ننظر في تعزيز الثقة بالمجلس العسكري ومُساندته ليقوم بدوره في إعادة الحياة الى طبيعتها من حيث بسط الأمن، ويقوم بالسعي مع الأصدقاء من الدول في إيجاد مُعالجة للأوضاع الاقتصادية ومُساعدة القوى السياسية في تكوين حكومة مدنية.

لقد ضاعت ثورة رجب بسبب الخطاب المُوجّه وقتها من قوى سياسية عديدة، كان شغلها الشاغل كنس آثار مايو.. واليوم أرى ذات المشهد يَتَكَرّر أمامي..!