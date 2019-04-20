“جبهة الاتحاديين” تقترح حكومة تكنوقراط بـ16 وزيراً مستقلاً

دفعت جبهة الاتحاديين الديمقراطيين، برئاسة إشراقة سيد محمود، برؤية مكتوبة حول نظام الحكم بالبلاد خلال المرحلة الانتقالية، واقترحت أن تتشكل حكومة تكنوقراط من 16 وزيراً مستقلاً ترشحهم القوى السياسية مع المجلس العسكري، بجانب تكوين مفوضيات.

وتسلم رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، بالقصر الجمهوري يوم السبت، رؤية الاتحاديين المكتوبة.

وقالت رئيسة الجبهة، عقب لقائها رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري، إن الجبهة ترى أن يظل المجلس العسكري كما هو من العسكريين فقط، تسانده حكومة مدنية تتكون من مجلس وزراء من التكنوقراط برئاسة شخصية مستقلة تتميز بالخبرة والحيادية والنزاهة وله نائب بذات المواصفات.

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وأشارت إلى أن المفوضيات تعين المجلس على أداء مهامه، وتشمل مفوضية السلام، مفوضية العدالة الانتقالية، لضمان إزالة كل إرث النظام السابق، وإجراء المحاكمات والمحاسبات لإرجاع أموال الدولة وإنهاء التمكين السياسي.

وقالت إشراقة بحسب شبكة الشروق – “طلبنا من المجلس المزيد من القرارات الواضحة المؤدية لإزالة حقيقية للنظام السابق ورموزه،، مشيرة إلى أن المجلس تعهد بالمضي قدماً في هذه الخطوات لإزالة النظام.

وأضافت أن الجبهة شددت على ضرورة أن تكون الحكومة من التكنوقراط أو المستقلين، لعدم وجود قوى سياسية منتخبة من الشعب لتكوين الحكومة في هذه المرحلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)