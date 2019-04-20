بالفيديو : طرد الفنانة إنصاف مدني من ساحة الاعتصام والهتاف ضدها (ما دايرنك)

ثار عدد من الشباب المعتصمين بساحة القيادة العامة على الفنانة إنصاف مدني حيث أشاروا إليها بهتافاتهم ضدها بأنها غير مرغوب بها وسطهم وكان المعتصمون يهتفون بعبارة (ما دايرنك .ما دايرنك).
هذا وقد واجهت الفنانة الهتافات ضدها بنوع من عدم الرضى حيث كان المعتصمون الذين ثاروا ضدها يشيرون إلى أنها جاءت متأخرة للانضمام لركب الثورة فكانت ترد عليهم بقولها :(إن شاء الله بعد سنة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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