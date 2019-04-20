اتهم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنانين الذين التحقوا بركب الثورة عقب سقوط النظام بالانتهازية وأنهم جاءوا في اللحظات الأخيرة ليمثلوا دور البطولة وذلك عند ظهورهم في فيديوهات وهم وسط المعتصمين بساحة القيادة العامة عقب حشد مليونية السادس من أبريل.
وجاءت أغلب الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة ظهور الفنان عاصم البنا ومنتصر هلالية الذين ظهرا وهم يؤديان الأغنية الوطنية (يا وطني يا بلد أحبابي) وسط المعتصمين حيث كتب أحد المحتجين قائلاً :(يا أخوانا ماتخلو الفنانين يجو يمثلو فينا دور البطولة … من زمان كانو وين لما أولاد الغبش بموتو في الشوارع بصدور عارية ديل ناس بارده بعد ماتدوخ يجو يتصورو مع الناس ويعملو فيها أبطال).
هذا وجاءت تعليقات تناشد المستنكرين بتقبل انضمام الفنانين لركب الثورة موضحين بأن الثورة تسع الجميع حيث قال أحدهم :(علينا إخواننا الا نحجر واسعاً .. السودان لكل السودانيين وأن تأتى متأخراً خيراً من مساندة البشير الظالم إذا اتحدنا سيسقط ونبنى وطننا معافاً يسعناً جميعاً كلنا يد واحده ضد الحظوظ النفسية والنعرة القبلية وتسقط بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : عاصم البنا وهلالية في مرمى انتقادات المعتصمين بعد اتهام بالظهور المتأخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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