البرهان: الحياة في البلاد عادت لطبيعتها

التاريخ: 20-أبريل-2019
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أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد. وطمأن البرهان خلال تلقيه اتصالاً من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، طمأن الأخير على الأوضاع في السودان.
وأشار البرهان بحسب شبكة الشروق – خلال الاتصال مع الرئيس الكيني، إلى مجهودات المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الوضع الراهن في البلاد.
من جهته، أكد الرئيس الكيني دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، ومساندتها للسودان ليتجاوز هذه المرحلة.
وأكد الرئيس الكيني على أزلية الروابط والعلاقات المتميزة التي تجمع بين السودان وكينيا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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