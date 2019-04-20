رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي : نتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان

إلتقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين بالقصر الجمهوري يوم السبت السيد موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بحضور الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس.

وتطرق اللقاء لدور الاتحاد الأفريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي.

وأوضح رئيس اللجنة السياسية أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي توفير المناخ لتولي القوي السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية.

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من جانبه قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن السودان يعتبر دولة محورية في أفريقيا أن الإتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة.

وأشار فكي بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر مؤكداً أن التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها يعد أمراً أساسياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)