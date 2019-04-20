المصريون بالسودان يشرعون في التصويت على التعديلات الدستورية

شَرَعت الجالية المصرية بالسُّودان، في التصويت على الاستفتاء للتعديلات الدستورية، وفتحت سفارة مصر بالخرطوم، أبوابها في التاسعة من صباح أمس لاستقبال الناخبين لمدة لثلاثة أيام، وتجرى العملية تحت إشراف البعثة الدبلوماسية بالخرطوم.

Advertisements

وقال سفير مصر بالسودان حسام عيسى في تصريحات أمس، إنّ السفارة كانت قد انتهت من الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال المُستفتين، وتمّ تخصيص لجنة واحدة للاستفتاء بمقر السفارة، وأكّد تزويدها بالتسهيلات كافّة للتيسير على المصريين في الإدلاء بآرائهم، وأوضح أنّه تم تزويد اللجنة بأجهزة حديثة لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر الخاص بالمُواطن المَصري، إضافةً لتجهيز وحدات الحاسب الآلي بالسفارة ببرامج مُخصّصة لإدارة عملية الاستفتاء، وقال إنّه يحق لكل مصري موجودٍ بالسودان في الأيام التي يجرى فيها الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، الإدلاء بصوته متى ما كَانَ اسمه مُقيّداً بقاعدة بيانات الناخبين.

وأكّد بحسب صحيفة الصيحة – أنّه يجب أن يُباشر الناخب هذا الحق بنفسه، ولا يعتد في إثبات شخصيته بغير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الإلكتروني ساري الصلاحية الثابت به الرقم القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)