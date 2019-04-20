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مصادر معارضة: نتوقع الوصول إلى تفاهمات مع المجلس العسكري

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يلتئم مساء اليوم الاجتماع الثاني بين المجلس العسكري الإنتقالي؛ والقوى المعارضة الموقعة على أعلان الحرية والتغيير؛ فيما يتواصل الاعتصام الذي يدخل يومه السادس عشر بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.
ويعتزم تجمع المهنيين السودانيين اعلان الحكومة الانتقالية في مؤتمر صحفي غداً الاحد بساحة الاعتصام؛ يكشف فيه الاسماء المختارة للمجلس السيادي المدني والحكومة المدنية ومجلس الوزراء.
وقالت مصادر معارضة لــــــ"اخبار الخليج 365" أن بعض اعضاء المجلس العسكري المحسوبين على النظام السابق يضعون العراقيل امام الاستجابة لمطالبهم.

وأكدت انه لاتراجع عن اعلان الحكومة الانتقالية غدا الاحد؛ اذا استمر المجلس العسكري في رفضه قبول مطلب تكوين مجلس سيادي مدني؛ يضم بعض العسكريين.

بيد ان ذات المصادر عادت وقالت انها تلقت اشارات ايجابية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ بامكانية التوصل الى صيغة تفاهم  حول عملية الانتقال لحكم مدني.

ورفض الحزب الشيوعي السوداني دعوة من المجلس العسكري لاجتماع منفرد؛ وتمسك بالاجتماعات التي تضم شركاؤه في قوى الحرية والتغيير.

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