مصادر معارضة: نتوقع الوصول إلى تفاهمات مع المجلس العسكري

وأكدت انه لاتراجع عن اعلان الحكومة الانتقالية غدا الاحد؛ اذا استمر المجلس العسكري في رفضه قبول مطلب تكوين مجلس سيادي مدني؛ يضم بعض العسكريين.
بيد ان ذات المصادر عادت وقالت انها تلقت اشارات ايجابية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان؛ بامكانية التوصل الى صيغة تفاهم حول عملية الانتقال لحكم مدني.
ورفض الحزب الشيوعي السوداني دعوة من المجلس العسكري لاجتماع منفرد؛ وتمسك بالاجتماعات التي تضم شركاؤه في قوى الحرية والتغيير.
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