شاهد.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وفيردر بريمن (فيديو)

تمكن فريق بايرن ميونيخ الألماني من الفوز على نظيره فيردر بريمن بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت.

ونجح نيكلاس زوله، في تسجيل هدف ناديه، بايرن ميونيخ، في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وبذلك احتل النادي البافاري صدارة الدوري الألماني، برصيد 70 نقطة، ووسع الفارق مع دورتموند —مؤقتا- إلى 4 نقاط فقط.