أغنية Loca للنجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، هى من الألبوم التاسع لها، والذى يحمل عنوان "شروق الشمس"، والذى صدره فى عام 2010، وقد صدرت الأغنية كأول أغنية منفردة للألبوم فى عام 2010 ولاقت نجاحا كبيرا فى عديد كبير من بلدان العالم.
أغنية Loca من تأليف شاكيرا وبيرز وإدوارد بيللو وديلان ميلس، وقد تم إصدار النسخة الإسبانية منها فى الرابع من أكتوبر عام 2010، واختارت شاكيرا، ديزى راسكل، ليشاركها الغناء فى النسخة الإنجليزية من الأغنية، كما وقع اختيارها على "الكاتا" للنسخة الإسبانية والذى شاركها لاحقا فى النسخة الإسبانية من أغنية رابيوسا.
تم عرض الفيديو بطريقة الكاميرا المحمولة التى تركز على الوجه والشوارع بطريقة جذابة وكان من أوائل الفيديوهات التى يتم تصويرها بتلك الطريقة وكان ديزى راسكل بمثابة حامل الكاميرا ومصور شاكيرا أثناء رقصها على الشاطئ وتنقلها فى الشوارع.
ويبدأ الفيديو كليب لأغنية Loca بشاكيرا وهى تتجول فى شوارع مدينة برشلونة، وحولها المعجبون، ثم ترقص على الشاطئ، ويشاركها ديزى راسكل الرقص، ومن ثم تكمل جولتها فى شوارع مدينة برشلونة، وتلتقى بعض معجبيها وتبدل ملابسها بطريقة سريعة وتتبع سائقة دراجة بخارية وتقلها خلفها وترقص مع بعض السياح فى نافورة مياه ثم تنزل البحر وتدعو المعجبين لينزلوا معها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تحتفل بـ500 مليون مشاهدة لفيديو كليب Loca لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.