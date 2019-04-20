شاكيرا تحتفل بـ500 مليون مشاهدة لفيديو كليب Loca

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا بوصول عدد مشاهدات فيديو كليب Loca إلى 500 مليون مشاهدة، بعد مرور 9 سنوات على طرحه فى 13 أكتوبر لعام 2010.

أغنية Loca للنجمة الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا، هى من الألبوم التاسع لها، والذى يحمل عنوان "شروق الشمس"، والذى صدره فى عام 2010، وقد صدرت الأغنية كأول أغنية منفردة للألبوم فى عام 2010 ولاقت نجاحا كبيرا فى عديد كبير من بلدان العالم.

أغنية Loca من تأليف شاكيرا وبيرز وإدوارد بيللو وديلان ميلس، وقد تم إصدار النسخة الإسبانية منها فى الرابع من أكتوبر عام 2010، واختارت شاكيرا، ديزى راسكل، ليشاركها الغناء فى النسخة الإنجليزية من الأغنية، كما وقع اختيارها على "الكاتا" للنسخة الإسبانية والذى شاركها لاحقا فى النسخة الإسبانية من أغنية رابيوسا.

تم عرض الفيديو بطريقة الكاميرا المحمولة التى تركز على الوجه والشوارع بطريقة جذابة وكان من أوائل الفيديوهات التى يتم تصويرها بتلك الطريقة وكان ديزى راسكل بمثابة حامل الكاميرا ومصور شاكيرا أثناء رقصها على الشاطئ وتنقلها فى الشوارع.

ويبدأ الفيديو كليب لأغنية Loca بشاكيرا وهى تتجول فى شوارع مدينة برشلونة، وحولها المعجبون، ثم ترقص على الشاطئ، ويشاركها ديزى راسكل الرقص، ومن ثم تكمل جولتها فى شوارع مدينة برشلونة، وتلتقى بعض معجبيها وتبدل ملابسها بطريقة سريعة وتتبع سائقة دراجة بخارية وتقلها خلفها وترقص مع بعض السياح فى نافورة مياه ثم تنزل البحر وتدعو المعجبين لينزلوا معها.