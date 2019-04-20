كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد فيورنتينا

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس التشكيلة الاساسية التي سيخوض على أثرها مباراة فيورنتينا التي تنطلق بعد قليل بملعب "أليانز ستاديوم"، بمدينة "تورينو"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي يوفنتوس بموقع "تويتر"، التشكيلة الاساسية للفريق بمباراة اليوم والتي شهدت تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويحتاج يوفنتوس للحصول على نقطة التعادل في مباراة اليوم لحصد لقب الدوري الايطالي "الكالتشيو" للمرة الـ 35 في تاريخه، بعدما أخفق في انتزاعها بالمرحلة السابقة بخسارته أمام مضيفه سبال بنتيجة 1 – 2.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة متفوقاً بفارق 17 نقطة على نابولي صاحب الوصافة، بينما يحتل فيورنتينا المركز العاشر برصد 40 نقطة.

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ويدخل يوفنتوس مباراة اليوم وسط حالة من الإحباط الشديد تسيطر على لاعبيه وجماهيره عقب الخروج من مسابقة دوري ابطال اوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وكانت جماهير يوفنتوس تمني نفسها بالحصول على لقب دوري ابطال اوروبا بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 105 ملايين يورو، قبل أن تتلقى الصدمة بالخروج مسابقتي دوري الابطال وكأس ايطاليا.

وفي حال تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الايطالي اليوم قبل 5 مراحل على نهاية المسابقة، سينضم الى ثلاثة أندية حققت سابقا هذا الإنجاز هي جاره تورينو (1948)، فيورنتينا (1956) وأنتر ميلان (2007).