سلطنة عُمان ضيف شرف ملتقى الإعلام العربي

تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام كضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي السادس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت ويبدأ غدًا الأحد ويستمر لمدة يومين.

ويترأس وفد السلطنة في فعاليات الملتقى الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

ويناقش المتلقى الذي يقام تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في جلسات مختلفة عددا من الموضوعات منها جلسة تناقش (واقع ومستقبل الإعلام العربي والتحديات الراهنة التي تواجهه) يتحدث فيها الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ونبيل أبو ردينة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني وعلى بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام البحريني ويديرها الدكتور زياد الدريس السفير السعودي السابق لدى اليونسكو.

وخصصت جلسة للسلطنة باعتبارها ضيف شرف المتلقى العربي السادس عشر تقدم فيها ندوة حول (أنسنة الإعلام) تديرها الإعلامية والكاتبة الكويتية أسرار الأنصاري تناقش فيها موضوعات عن مشروع وزارة الإعلام حول أنسنة الإعلام يقدمها مروان بن يوسف البلوشي إضافة إلى تجربة تليفزيونية وإذاعية يقدمها المذيع خالد بن صالح الزدجالي والفن والإنسان بعيون إعلامي تقدمه الإعلامية دعاء الوردية.

كما تناقش جلسات الملتقى عددًا من الموضوعات منها التنمر الإلكتروني وجلسة حول الإعلام والرياضة.

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وتشارك السلطنة في المعرض المصاحب للملتقى بجناح يحوي عروضًا مرئية تتحدث عن السلطنة والنشاط الإعلامي فيها وعرض عدد من إصدارات وزارة الإعلام منها: كلمات وخطب السلطان قابوس وكتاب عمان السنوي وكتب سلطنة وسلطان ودبلوماسية السلام وهذه إذاعة عمان إضافة إلى الموسوعة العمانية ودراسات في الصحافة العمانية.

كما يضم جناح السلطنة معرضًا للصور تعكس حياة الإنسان العماني والطبيعة الخلابة التي تزخر بها السلطنة بالإضافة إلى إقامة جلسات نقاشية يقدمها طلبة من قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس.

ويشارك في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي السادس عشر عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وإعلاميين وكتاب وصحفيين وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية.

