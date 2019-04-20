الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في طرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بسط سيطرته على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال مركز الإعلام الحربي بـ"الجيش الوطني الليبي" في بيان نشر اليوم السبت، في صفحته على موقع فيس بوك: "قواتنا تتقدم.. فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور".

وأضاف البيان "تعزيزات عسكرية وصلت لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت.

وتابع البيان أن "ميليشيات مصراتة تطلق طائراتها الحربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة، وأن دفاعاتنا الأرضية لهم بالمرصاد. وسلاحنا الجوي يترصد طائراتهم لإسقاطها".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي أطلق في الرابع من الشهر الجاري ما وصفها بـ"عملية لتطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية". وردًا على ذلك أعلن فائز السراج رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق في طرابلس النفير العام للتصدي للجيش.

