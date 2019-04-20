أخبار لا تفوتك| أزمة لاتفاقية قاعدة سواكن.. واجتماع هام للمعارضة (موجز)

مباحثات بين"العسكري السوداني" وقادة الاحتجاجات في الخرطوم

يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية بالسودان، اليوم السبت، في الخرطوم مع المجلس العسكري الانتقالي، عشية الموعد المحدد لإعلان تشكيل المجلس المدني الذي سيتولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وفق ما صرح أحد قادة الحركة.

وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير صديق يوسف، لفرانس برس: "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم". وقال قادة الاحتجاجات، أمس الجمعة إنهم سيكشفون يوم الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل من العسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

الشعبي يرفض فض الاعتصام بالقوة ويدعو لتفادي العنف

أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج محمد، أن بقاء المعتصمين السلميين يمثل ضمانة لتحقيق مطالبهم، وجدد رفضهم فض الاعتصام بالقوة، فيما نوّه لضرورة الاستعداد للانتخابات القادمة وتمهيد الأجواء لها بدستور انتقالي وقوانين تُؤكِّد وتؤسس لدولة الحريات.

وبحث الحاج مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي أمس، الوضع السياسي الراهن وما يجري في الساحة السياسية، وضرورة تفادي العُنف بشتى أشكاله، ومُجريات الساحة السياسية، خاصة قضايا الحريات وضرورة إلغاء القوانين المُقيّدة لها، وحق المُعتصمين السلميين في الاعتصام.

وأوضح الحاج في تصريح عقب اللقاء، أنّه قدم للمجلس رؤية الشعبي حول مدة الفترة الانتقالية التي تصل لعام واحد فقط كحد أقصى، وبحث قضايا الفساد واللجان المُكوّنة له والتقاضي لتحقيق العدالة، بجانب قضية الجنائية الدولية، وقضايا السلام وجدية الأطراف المُختلفة في الوصول إليه، وأوضح أنّ السَّلام يجب أن يتحقّق خلال الفترة الانتقالية وعلى يد القوات المسلحة، وبحث الحاج مع اللجنة، معاش الناس والعلاقات الخارجية، خَاصّةً مع جنوب السودان وإريتريا وبصورة خاصة مع دول الخليج العربي التي تأتي منها زيارات غير معروفة من حين لآخر.

صفعة جديدة.. السودان يتجه لإلغاء اتفاقية قاعدة سواكن التركية

أفادت وسائل إعلام سودانية وعربية، اليوم، أن المجلس العسكري الانتقالى في البلاد يتجه للإعلان الرسمى عن إنهاء اتفاقية مهمة بين الخرطوم وأنقرة تقضى بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن.

وكان توقف العمل في مشروع إنشاء قاعدة عسكرية تركية في جزيرة سواكن السودانية بعد الاحتجاجات التي انتهت بإسقاط الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

ونقلت صحيفة زمان التركية يوم 15 أبريل الماضى، أن الأعمال في الجزيرة توقفت فور اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، الذي سلم جزيرة سواكن في 2017، إلى تركيا "من أجل إعمارها، وإعادة تأهيل منشآتها".

وأكد الباحث في جمعية الباحثين الافارقة حسام الدين أصلان، أن الأعمال التي كانت تشهدها الجزيرة تدخل في إطار "بعض الاتفاقيات الإستراتيجية بين القوات المسلحة التركية والسودانية" التي أُبرمت بين الجانبين، ولكنها "توقفت بسبب الأحداث الأخيرة في السودان".

قال خبراء في الشأن السوداني لموقع "العين" الإماراتى، اليوم، إن قرار المجلس العسكري الانتقالي برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، في طريقه إلى الإعلان الرسمي، مؤكدين أن القرار يعد ترجمة عملية لابعاد السودان الجديد عن محور (قطر-تركيا-التنظيم الدولي للإخوان)".

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وتحدثت مواقع إخبارية سودانية اليوم، عن ما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة.

المدعي العام السوداني يصدر قرارا عاجلا بشأن البشير

قال مصدر قضائي، إن المدعي العام السوداني فتح تحقيقا ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة غسيل أموال.

وقال المصدر لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني".

وأضاف أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".

وذكر المصدر، أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، أثار ضجة كبيرة في السودان، بعدما زعموا أنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

6 ملايين يورو و351 ألف دولار في مقر إقامة البشير

قالت وسائل إعلام سودانية، السبت، إن فريقا من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، داهم مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضحت صحيفة "الرأي العام" أن الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.