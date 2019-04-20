على غرار الاتحاد الهولندي.. الدوري "الممتاز" يساند فرقه قبل المواعيد القارية

منحت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز فرقها المشاركة في نصف نهائي المسابقات القارية، لاسيما ليفربول وتوتنهام في دوري الأبطال، يوم راحة إضافيا قبل خوض منافسات الدور نصف النهائي.

وقدمت رابطة الدوري موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل الى السبت 4 مايو بدلا من الخامس منه، لمنحه يوما إضافيا قبل استضافة برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في السابع من الشهر ذاته.

أما توتنهام الذي يحل ضيفا على أياكس أمستردام الهولندي في الدور نصف النهائي للمسابقة نفسها في الثامن من مايو، فسيلاقي بورنموث في الرابع من الشهر ذاته أيضا بدلا من الموعد السابق في السادس من مايو.

في المقابل، نقلت رابطة الدوري مباراة مانشستر سيتي حامل اللقب المحلي، ضد ليستر سيتي إلى السادس من مايو بدلا من الرابع منه، بعد إقصاء سيتي في ربع النهائي دوري الأبطال على يد توتنهام (فاز مانشستر 4-3 إيابا على ملعبه بعد خسارته 0-1 ذهابا في لندن).

Advertisements

كما قدمت رابطة الدوري بيوم واحد، مباراتين لتشيلسي وأرسنال اللذين يستعدان لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني وفالنسيا الإسباني على التوالي في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وسيخوض تشيلسي وأرسنال مباراتيهما ضد واتفورد وبرايتون في الخامس من مايو، تحضيرا لإياب نصف النهائي القاري في التاسع منه.

وسبقت الخطوة الإنجليزية خطوة مماثلة قام بها الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بإرجاء كل مباريات المرحلة المحلية التي تسبق لقاء أياكس ومضيفه توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في 30 أبريل.

وأثار التعديل الهولندي حفيظة مشجعي نادي فيينورد لاسيما وأن الإرجاء سيعني أنه مهاجمهم المخضرم روبن فان بيرسي سيخوض مباراته الأخيرة في مسيرته خارج ملعبهم، بحسبما نقلت وسائل إعلام محلية السبت.